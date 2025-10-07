Firenze, 7 ottobre 2025 - Giunge alla sua quarta edizione Musica da abitare, il festival promosso da Music Pool insieme a Arci Firenze e l'associazione culturale La Chute. Da oggi al 29 novembre i cinque quartieri di Firenze diventano protagonisti di una serie di concerti, workshop, laboratori, incontri rivolti a tutte le fasce di pubblico, organizzati all'interno di dieci circoli Arci di Firenze, guardando ai vari linguaggi della musica, del teatro, del cinema, delle arti e nella loro capacità di interagire e creare multidisciplinarietà. Tra i protagonisti degli eventi Finaz, Petra Magoni, Gianni Maroccolo, Vapors of Morphine, Spain, Peter Case e Sid Griffin e un focus dedicato ai nuovi protagonisti del jazz impreziosito da un progetto originale costruito con Pablo Held. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Musica da abitare, torna il festival nei quartieri di Firenze