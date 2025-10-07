Musica colori e diritti | al Circolo Belleri torna l’AperiPride
Riprende l’AperiPride, l’aperitivo più inclusivo arcobaleno di Piacenza.«Ogni secondo venerdì del mese, al Circolo Arci Belleri di Piacenza, in corso Vittorio Emanuele II, 299 a partire dalle ore 18,30 ci incontreremo per divertirci, chiacchierare e ballare con il nostro Dj set – annunciano gli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
