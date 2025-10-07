Muore nell’auto ribaltata gravissimo incidente Ferite mamma e figlia piccola
Scarlino (Grosseto), 7 ottobre 2025 – Incidente stradale con una vittima sulla strada delle Collacchie, che collega Scarlino a Castiglione della Pescaia e Grosseto. Un uomo intorno ai settant’anni è deceduto nello scontro fra la sua auto e un altro mezzo. Sul quale c’erano una mamma con una bambina piccola. Entrambe ferite, sono state trasportate in ospedale. Per quanto sotto choc, le due non sono in pericolo di vita. E’ accaduto intorno alle 20 di martedì 7 ottobre. E’ rimasto coinvolto nella carambola anche un trattore. Lo scontro fra le due auto sarebbe stato frontale. Entrambi i mezzi si sono ribaltati su un fianco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
