Muore davanti agli amici a soli 20 anni La scoperta shock | Cos’aveva fatto poco prima

Amy Louise Leonard, una giovane di 20 anni, è morta a Bolton, nel Regno Unito, dopo aver avuto un malore causato dall’abuso di protossido di azoto, conosciuto anche come gas esilarante. Il gas, usato comunemente come propellente nelle bombolette di panna montata, può generare euforia temporanea ma, se assunto in grandi quantità, provoca gravi conseguenze neurologiche e fisiche, tra cui carenza di vitamina B12, intorpidimento agli arti e rischio di coaguli sanguigni. Secondo quanto ricostruito dai media britannici, Amy era uscita con alcuni amici quando si è sentita male ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Muore davanti agli amici, a soli 20 anni. La scoperta shock: “Cos’aveva fatto poco prima”

In questa notizia si parla di: muore - davanti

Fermo, cade dal materassino mentre fa il bagno in spiaggia libera: turista 15enne muore annegato davanti al papà

Infermiera travolta da un camion mentre attraversa la strada, Marinella Cipollari muore davanti agli occhi del marito a Passo San Ginesio

Muore davanti alla carrozzeria, l’addio a Cinefra di Magic Moments

Leon Moser muore schiacciato a 19 anni mentre si arrampica sulla fontana in piazza: la bravata e il dramma davanti agli amici - facebook.com Vai su Facebook

Incidente, imprenditore muore davanti al figlio: grave quest’ultimo nello scontro http://dlvr.it/TNTHfj ? #incidente - X Vai su X

Muore davanti agli amici, a soli 20 anni. La scoperta shock: “Cos’aveva fatto poco prima” - Amy Louise Leonard, una giovane di 20 anni, è morta a Bolton, nel Regno Unito, dopo aver avuto un malore causato dall’abuso di protossido di azoto, ... Si legge su thesocialpost.it

Leon Moser muore schiacciato a 19 anni mentre si arrampica sulla fontana in piazza: la bravata e il dramma davanti agli amici - Leon Moser è morto a 19 anni la notte fra 4 e 5 ottobre quando la statua di bronzo in cima alla fontana su cui stava salendo gli è crollata addosso. Secondo msn.com