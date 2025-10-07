Muore a 72 anni nell’auto ribaltata gravissimo incidente Ferite mamma e figlia piccola
Scarlino (Grosseto), 7 ottobre 2025 – Incidente stradale con una vittima sulla strada delle Collacchie, che collega Scarlino a Castiglione della Pescaia e Grosseto. Un uomo di 72 anni, Oscar Contano, è deceduto nello scontro fra la sua auto e un altro mezzo. Sul quale c’erano una mamma con una bambina piccola. Entrambe ferite, sono state trasportate in ospedale. Per quanto sotto choc, le due non sono in pericolo di vita. E’ accaduto intorno alle 20 di martedì 7 ottobre. E’ rimasto coinvolto nella carambola anche un trattore. Lo scontro fra le due auto sarebbe stato frontale. Entrambi i mezzi si sono ribaltati su un fianco. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: muore - anni
Gallipoli, bimbo di 7 anni cade in piscina e muore: choc all'acqua park
Ragazza modenese di 19 anni muore mentre fa il bagno in Puglia
France Anaelle si alza dal letto: «Mamma la testa». Il malore, la piccola muore a 7 anni. I?l padre: «Era il nostro angelo, tutto ci ricorderà di lei»
Domenico Baroni muore a 57 anni: vigile del fuoco e papà di una figlia - facebook.com Vai su Facebook
A Glorenza un giovane di 19 anni muore nella notte travolto dalla statua della fontana su cui si era arrampicato. #Trentino #Bolzano #Cronaca #Inevidenza - X Vai su X
Appartamento in fiamme a Lazise: muore una donna di 72 anni, il fratello intossicato - Un incendio scoppiato in un appartamento ha causato la morte di una donna di 72 anni. Come scrive rainews.it
Travolta da un’auto sul marciapiede, donna di 72 anni muore in via Borgoratti a Genova - Una donna di 72 anni, Fulvia Minetti, è stata travolta da un’auto sul marciapiede ed è deceduta. Riporta ilsecoloxix.it