Munar rimane senza calzini Zverev cambia le scarpe perché troppo bagnate | cose da pazzi a Shanghai i tennisti lottano contro il sudore

C’è chi vomita, chi sviene, chi si ritira per i crampi, chi sbotta in conferenza e da adesso anche chi cambia calzini e scarpe tra un punto e l’altro per il sudore. Il Masters 1000 di Shanghai non sembra più essere un torneo di tennis, ma una lotta contro il caldo opprimente (temperature sempre sopra i 30 gradi) e l’umidità spesso sopra l’80% che stanno creando non pochi problemi ai tennisti in gara. Gli ultimi casi riguardano Alexander Zverev e Jaume Munar, impegnati nel terzo turno del torneo in terra cinese. Il tedesco – che è stato eliminato a sorpresa da Arthur Rinderknech in tre set – è stato costretto a cambiare le scarpe tra un punto e l’altro nel terzo set. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

