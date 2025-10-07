Muharemovic pronto al grande salto? Lo cerca quel club di Serie A in vista di gennaio la Juve può incassare il 50% | tutti i dettagli

Muharemovic nel mirino di quel club per gennaio, la Juve detiene una percentuale sul cartellino e avrà diritto a una parte del ricavato dalla cessione. Il calciomercato si infiamma anche per i giovani talenti emergenti in Serie A, e il difensore Tarik Muharemovi? è finito prepotentemente nel mirino dell’ Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri starebbero pensando al centrale bosniaco, classe 2003, per rinforzare la propria retroguardia già nella finestra di mercato di gennaio. L’interesse dell’ Inter è cresciuto grazie all’ottimo avvio di stagione del giocatore con la maglia del Sassuolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

