Muharemovic pronto al grande salto? Lo cerca quel club di Serie A in vista di gennaio la Juve può incassare il 50% | tutti i dettagli

Juventusnews24.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Muharemovic nel mirino di quel club per gennaio, la Juve detiene una percentuale sul cartellino e avrà diritto a una parte del ricavato dalla cessione. Il  calciomercato  si infiamma anche per i giovani talenti emergenti in  Serie A, e il difensore  Tarik Muharemovi?  è finito prepotentemente nel mirino dell’ Inter. Secondo quanto riportato da  Tuttosport, i nerazzurri starebbero pensando al centrale bosniaco, classe 2003, per rinforzare la propria retroguardia già nella finestra di  mercato  di  gennaio. L’interesse dell’ Inter  è cresciuto grazie all’ottimo avvio di stagione del giocatore con la maglia del  Sassuolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

