Mr Cobbler e la bottega magica | le curiosità sul film

Mr Cobbler e la bottega magica ( The Cobbler ) è un film del 2014 diretto da Tom McCarthy, con protagonista Adam Sandler in cui l’attore statunitense dimostra quanto il suo carisma, molto al di là del film in cui si trova, riesce sempre a catturare l’attenzione degli spettatori, tanto che il film si trova ora nella Top 10 di Prime Video trai titoli più visti delle ultime settimane. La trama di Mr Cobbler e la bottega magica. Nel 1903, nel Lower East Side di New York, il calzolaio ebreo Pinchas Simkin usa una misteriosa macchina per cucire che gli permette di vivere la vita dei suoi clienti indossando le loro scarpe. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: cobbler - bottega

Spettacolo "Mr. Cobbler e la bottega magica" andato in scena sabato 27 settembre presso il palainsieme di Bruino, la ripetizione del saggio di fine anno è stato ospitato per celebrare la festa dei 30 anni della Proloco, Ringraziamo Aldo Prade e Anello Verduci - facebook.com Vai su Facebook

Mr. Cobbler e la bottega magica: Sandler alla deriva nella bottega di McCarthy - Sorprende inoltre che complice di un tale disastro sia quel Thomas McCarthy appena qualche mese fa trionfatore agli Oscar con il monumentale Il caso Spotlight (Miglior film e Migliore sceneggiatura); ... Si legge su movieplayer.it

Mr. Cobbler e la bottega magica, un'avventura nelle scarpe degli altri - Un’avventura nelle scarpe degli altri è quella che vive il mitico Adam Sandler, protagonista di Mr. tg24.sky.it scrive