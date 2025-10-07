Movimento sospetto sul tuo conto Verifica subito con il nostro supporto – Truffa

Una nuova truffa online sta mettendo in allarme molti cittadini in Italia. Tutto parte da un messaggio, ricevuto via SMS o WhatsApp, che recita: « Movimento sospetto sul tuo conto. Verifica subito con il nostro supporto », seguito da un numero di telefono da contattare per bloccare l’operazione o ottenere informazioni. Si tratta di un raggiro ben orchestrato, che sfrutta la paura e l’urgenza per convincere le vittime a compiere gesti avventati. In realtà, dietro quei numeri non ci sono operatori bancari, ma truffatori esperti che mirano a svuotare i conti correnti. Come funziona la truffa del “movimento sospetto”. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com