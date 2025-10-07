Carrara, 7 ottobre 2025 – Aggredito e picchiato selvaggiamente da quattro stranieri, tre uomini e una donna, finisce in ospedale con trenta giorni di prognosi. È quanto accaduto a un ventenne domenica notte nella centralissima via Rinchiosa. Il giovane, che è figlio di una nota commerciante della zona, ha sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri. Un linciaggio gratuito con calci in testa e in faccia. La diagnosi parla di fratture multiple scomposte delle ossa del naso, della spina nasale e del mascellare, enfisema sottocutaneo e distorsione del rachide cervicale. Era all’incirca l’1,30 quando il ragazzo e un suo amico camminavano in via Genova. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Movida violenta. Preso a calci e pugni. Giovane all’ospedale