Mourinho show contro i giornalisti | Tu quanto guadagni?

Seriea24.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – José Mourinho contro i giornalisti in Portogallo. Una scena vista più volte nel corso della carriera dello Special One, oggi allenatore del Benfica dopo l’annata al Fenerbahce, che si è ripetuta dopo il big match di Primeira Liga, il massimo campionato portoghese, in cui la squadra di Lisbona ha pareggiato 0-0 in casa del Porto.  Le aspettative intorno a Mourinho, tornato ad allenare il club con cui ha cominiciato la sua carriera, erano alte, ma fin qui i risultati non sono stati all’altezza. L’ex tecnico, tra le altre, di Inter e Roma ha vinto due partite, pareggiate tre e persa una, quella del ritorno a Stamford Bridge contro il Chelsea, nella seconda giornata di Champions League. 🔗 Leggi su Seriea24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mourinho - show

Mourinho show in diretta, la frecciata a Di Canio: “Sarà contento che ho perso, ma lo saluto lo stesso”

Mourinho, show contro i giornalisti: “Tu quanto guadagni?”

Mourinho, show contro i giornalisti in Portogallo: “Tu quanto guadagni?”

mourinho show contro giornalistiMourinho, show contro i giornalisti: "Tu quanto guadagni?" - Una scena vista più volte nel corso della carriera dello Special One, oggi allenatore del Benfica dopo l'annata al Fenerbahce, che si è ripetuta dopo ... Scrive msn.com

mourinho show contro giornalisti"Tu quanto guadagni?": nuovo show di Mourinho, cosa è successo - Alla fine della partita contro il Porto, José Mourinho ha replicato stizzito all'osservazione di un giornalista sullo stipendio che percepisce lo Special One: ecco cosa è successo ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mourinho Show Contro Giornalisti