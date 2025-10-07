Motti dalla panchina la spinta decisiva | Il Ravenna è una certezza | parlano i risultati

La doppietta in Coppa Italia. Il gol al debutto in campionato. La doppietta da subentrante, domenica al ‘Moccagatta’ di Alessandria contro la Juve U23. Matteo Motti è stato il ‘man of the match’ della vittoriosa trasferta di domenica. Trasferta che ha permesso ai giallorossi di mantenere la vetta e di affacciarsi al mese forse più importante di questo scorcio di stagione, con 3 scontri diretti nei prossimi 4 turni. Esordiente fra i professionisti, il ventisettenne centravanti empolese ci aveva preso le misure in Coppa contro il Cittadella (2-0), dimostrando di essere in palla la settimana successiva, firmando il raddoppio contro il Campobasso, nel match poi vinto 3-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Motti, dalla panchina la spinta decisiva: "Il Ravenna è una certezza: parlano i risultati"

