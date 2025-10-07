Motorola Edge 60 è il best-buy del giorno | -43% listino e super minimo storico

Tuttoandroid.net | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Motorola Edge 60 al minimo storico su Amazon: display pOLED 120Hz, tripla fotocamera 50MP e batteria 5200mAh a soli 215€ con sconto del 43%. Offerta imperdibile! L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

motorola edge 60 232 il best buy del giorno 43 listino e super minimo storico

© Tuttoandroid.net - Motorola Edge 60 è il best-buy del giorno: -43% (listino) e super minimo storico

In questa notizia si parla di: motorola - edge

Motorola Edge 60 Pro è in offerta a un prezzo da vero best buy: scopri il coupon

Motorola Edge 60 Fusion in arrivo in una nuova colorazione alla moda

Recensione Motorola Moto Edge 60: a meno di 300 euro si candida a nuovo best buy

Motorola edge 60 in promozione al 40% e pagabile a rate &#232; il mid range da acquistare - Il medio gamma Motorola edge 60 da 256GB di memoria, con fotocamera da 50 MP è in offerta al 40% e pagabile in comode rate. Da telefonino.net

motorola edge 60 232Risparmio di 255€ (listino) per Motorola Edge 60 Pro: ottimo acquisto su questa fascia - Motorola Edge 60 Pro in super offerta a 393€: display 120Hz, 12GB RAM e batteria 6000mAh. Lo riporta tuttoandroid.net

Cerca Video su questo argomento: Motorola Edge 60 232