MotoGp Oliveira passa in BMW Superbike Aprilia lo corteggia come tester

Bologna, 7 ottobre 2025 – Un doppio ruolo per Miguel Oliveira nella stagione 2026? Possibile. Il pilota portoghese potrebbe essere uno dei pochi a poter guidare per due marchi contemporaneamente. La prima grande novità è il passaggio dalla Moto gp alla Superbike. Oliveira, infatti, è entrato sostanzialmente in uno scambio di mercato tra BMW e Yamaha Pramac, con reciproca soddisfazione. Tra i prototipi sbarcherà Toprak Razgatlioglu, attuale leader del mondiale Superbike proprio con la moto tedesca, mentre il percorso inverso lo farà il portoghese, che lascerà libera la sua Yamaha e andrà a sostituire il turco in BMW. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp, Oliveira passa in BMW Superbike. Aprilia lo corteggia come tester

In questa notizia si parla di: motogp - oliveira

LIVE MotoGP, GP Austria 2025 in DIRETTA: bandiera rossa per le cadute di Quartararo e Oliveira. Acosta comanda su Bagnaia

MotoGP, il nuovo motore V4 Yamaha esordirà già a Misano. Intanto Pramac sceglie fra Miller e Oliveira

"Per me è un'opzione. Sarebbe sicuramente una cosa da concordare prima con BMW. La priorità è chiaramente correre in Superbike, ma bisognerebbe valutare come conciliare i due impegni a livello di… https://gpone.com/it/2025/10/06/motogp/oliveira-raddo - X Vai su X

MotoGP Indonesia: lotta serrata per Prima Pramac Yamaha, Oliveira 11°, Miller cade a 3 giri dalla fine e chiude 14°. In Moto2 Guevara avanza al 2° posto dopo la squalifica di Gonzalez. La Toscana festeggia anche il podio di Guido Pini in Moto3 - facebook.com Vai su Facebook

MotoGp, Oliveira passa in BMW Superbike. Aprilia lo corteggia come tester - Il portoghese lascia la Moto gp e va in Superbike: è di fatto uno scambio con Toprak Razgatlioglu e Yamaha Pramac. Lo riporta sport.quotidiano.net

Oliveira raddoppia nel 2026: con BMW in SBK e collaudatore Aprilia in MotoGP - La priorità è chiaramente correre in Superbike, ma bisognerebbe valutare come conciliare i due impegni a livello ... Da gpone.com