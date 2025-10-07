MotoGP Marini e Mir puntano il dito contro il tracciato di Mandalika dopo l’infortunio di Marquez

Come sappiamo, il GP di Indonesia è stato contrassegnato da un brutto incidente che ha coinvolto il ducatista Marc Marquez. In occasione della sua prima settimana da vincitore del Motomondiale 2025 di MotoGP lo spagnolo ha avuto infatti uno scontro con l’Aprilia di Marco Bezzecchi, rimediando una frattura alla clavicola, fattore che lo costringerà a saltare i prossimi due appuntamenti della stagione. Nonostante siano ormai passate 48 ore dal fatto, nel paddock continua ad impazzare la polemica, in quanto secondo tanti piloti quanto successo a Marquez è frutto delle condizioni discutibili del tracciato di Mandalika, precisamente riguardo la ghiaia, troppo grande e situata in una zona in cui doveva invece esserci l’asfalto. 🔗 Leggi su Oasport.it

