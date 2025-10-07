MotoGP Marini e Mir puntano il dito contro il tracciato di Mandalika dopo l’infortunio di Marquez
Come sappiamo, il GP di Indonesia è stato contrassegnato da un brutto incidente che ha coinvolto il ducatista Marc Marquez. In occasione della sua prima settimana da vincitore del Motomondiale 2025 di MotoGP lo spagnolo ha avuto infatti uno scontro con l’Aprilia di Marco Bezzecchi, rimediando una frattura alla clavicola, fattore che lo costringerà a saltare i prossimi due appuntamenti della stagione. Nonostante siano ormai passate 48 ore dal fatto, nel paddock continua ad impazzare la polemica, in quanto secondo tanti piloti quanto successo a Marquez è frutto delle condizioni discutibili del tracciato di Mandalika, precisamente riguardo la ghiaia, troppo grande e situata in una zona in cui doveva invece esserci l’asfalto. 🔗 Leggi su Oasport.it
MotoGP, Luca Marini resterà in Honda anche nel 2026
LIVE MotoGP, GP Austria 2025 in DIRETTA: Bagnaia inizia bene le pre-qualifiche davanti a Marini e Marc Marquez
MotoGP, Marc Marquez il più veloce in FP1 al Balaton Park. 4° Marini, in affanno Bagnaia
BOTTA E RISPOSTA - Marini e Fernandez potevano essere sul podio della gara di domenica e si "accusano" a vicenda: ecco le loro versioni. #motogp #honda #aprilia #motomondiale #corsedimoto - X Vai su X
Luca Marini non sarà ancora riuscito a salire sul podio con la Honda, ma il pilota della HRC è stato comunque tra i protagonisti principali dei questo GP Indonesia della MotoGP, chiuso al quinto posto per eguagliare il miglior risultato stagionale colto al Balato - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP | Marini: “Ghiaia Mandalika? Bisognerà cambiare qualcosa, ma è troppo tardi per Marquez” - Luca Marini ed altri piloti della MotoGP hanno puntato il dito contro la ghiaia del circuito di Mandalika. Come scrive motograndprix.motorionline.com
Marini e Mir puntano in alto: "Dobbiamo mantenere questo livello" - A pochi giorni dal ritorno di Honda sul podio, entrambi i piloti Honda HRC Castrol chiudono in top six la prima giornata in Indonesia ... Scrive motogp.com