MotoGP Marc Marquez non correrà in Australia e Malesia Niente operazione ma salta almeno 2 GP
Marc Marquez non dovrà operarsi, ma sarà sicuramente assente dai Gran Premi di Australia e Malesia. Questa, in estrema sintesi, la sentenza delle visite mediche effettuate dal pilota spagnolo all’ospedale Ruber Internacional de Madrid nella giornata di lunedì 6 ottobre. Gli esami a cui si è sottoposto il trentaduenne catalano hanno confermato come, nella caduta patita domenica in Indonesia, abbia riportato una frattura alla scapola destra e una lesione ai legamenti. Tuttavia, le indagini cliniche hanno rivelato come non vi siano spostamenti ossei significativi. Di conseguenza si potrà seguire un piano di recupero conservativo, immobilizzando l’articolazione ed evitando all’iberico di doversi sottoporre all’ennesimo intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motogp - marc
MotoGP, la tirannia di Marc Marquez scalfita da Brno? Numeri mostruosi, come nel 2014, quando proprio in Cechia arrivò una battuta d’arresto…
MotoGP, la passerella di Marc Marquez verso l'inevitabile
MotoGP, Marc Marquez si è preso la Ducati. Per rinascere, Bagnaia deve ‘solo’ accettarlo
#MotoGP | Marc Márquez salterà i Gran Premi d’Australia e della Malesia 2025 ? di: Alyoska Costantino Articolo completo qui https://p300.it/motogp-marc-marquez-saltera-i-gran-premi-daustralia-e-della-malesia-2025/… - X Vai su X
[#MotoGP] Marc Marquez ha pubblicato un post sui suoi canali social dopo che Marco Bezzecchi lo ha fatto cadere e si è infortunato nella gara di MotoGP in Indonesia, chiedendo di non provare rancore nei confronti dell'italiano, che si è subito scusato per l'ac Vai su Facebook
MotoGP Argentina, le pagelle: Marc Marquez mostruoso (9), Alex leone (8,5). Bagnaia sbiadito (5,5) - Sul circuito di Termas de Rio Hondo è Marc Marquez a vincere il GP d'Argentina della classe MotoGP. Riporta leggo.it
Marc Marquez, record, primati e numeri di un fenomeno: dai 9 mondiali come Valentino Rossi alle 99 vittorie in MotoGP - Dopo oltre 2000 giorni di purgatorio fra infortuni, sofferenze e scelte coraggiose, Marc Marquez è tornato il padrone incontrastato della MotoGP, vince ... Segnala eurosport.it