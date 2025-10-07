Nella giornata di lunedì 6 ottobre è arrivato il responso relativo all’ infortunio patito da Marc Marquez durante il Gran Premio di Indonesia. Nella caduta involontariamente causata domenica da Marco Bezzecchi, il trentaduenne spagnolo ha riportato la frattura della scapola e una lesione ai legamenti della spalla destra. L’iberico evita l’operazione, ma non potrà certamente gareggiare né in Australia (19 ottobre), né in Malesia (26 ottobre). Ducati deve dunque trovare un sostituto. In tal senso ha già avvisato Michele Pirro. Il collaudatore della Casa di Borgo Panigale è pertanto pronto a montare in sella alla GP25 orfana del fuoriclasse catalano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, chi sostituirà Marc Marquez sulla Ducati? Michele Pirro è pronto. In pista già in Australia?