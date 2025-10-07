Motociclista tedesco cade in una scarpata a Cavriglia | soccorso dai Vigili del Fuoco e trasportato a Careggi

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17.30, i Vigili del Fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti in località Caiano, nel Comune di Cavriglia, per il soccorso a una persona coinvolta in un incidente motociclistico. Per cause ancora in corso di accertamento, un motociclista di origine tedesca ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato in una scarpata adiacente alla strada per circa dieci metri. L’uomo ha riportato la frattura di una gamba e probabili altre lesioni agli arti superiori. A seguito dell’impatto, la moto ha preso fuoco, provocando al conducente lievi ustioni. 🔗 Leggi su Lortica.it

