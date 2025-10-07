Moto gp Marquez salta Australia e Malesia | lesione ai legamenti della spalla Il fratello accusa | In pista c’era un gradino pericoloso

Bologna, 7 ottobre 2025 – Marc Marquez salterà il gp d’Australia e il gp di Malesia, ma spera di poter rientrare per il finale di campionato in Europa tra Portogallo e Valencia. Il responso degli esami è stato serio, ma non tragico. C’è una frattura alla base dell’apofisi e una lesione dei legamenti della spalla destra, ma le valutazioni radiologiche hanno escluso una correlazione con le precedenti lesioni, dato l’infortunio al braccio di Jerez 2020, ed evidenziato l’assenza di spostamenti ossei. Insomma, poteva andare peggio. Per Marc Marquez ora si staglia una terapia conservativa, nessun intervento chirurgico, un periodo di riposo e con arto immobilizzato fino a completa guarigione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

