Mostra Mercato del Tartufo di Forcoli

Pisatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Re della tavola in tutte le sue declinazioni è pronto a deliziare ogni palato con tre giorni di gustose iniziative. Prende il via la , giunta alla 39a edizione, che si svolgerà negli spazi del Centro Nuova Primavera di Forcoli, frazione del comune di Palaia. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: mostra - mercato

