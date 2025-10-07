Mossad a Udine per scortare i giocatori israeliani interrogazione alla Camera
La possibilità che una squadra del Mossad, il servizio segreto israeliano, collabori con le forze dell'ordine locali per la protezione dei giocatori stranieri in occasione del match Italia-Israele del 14 ottobre ha provocato grande allarme in Alleanza Verdi Sinistra, tanto da ottenere risalto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
In questa notizia si parla di: mossad - udine
Italia-Israele ad Udine il 14 ottobre, chiesto rinvio partita da sindaco De Toni, ma no da Uefa e Fifa: squadra israeliana scortata da Mossad
La follia di Italia-Israele in una Udine blindata: stadio semi-deserto, il Mossad al seguito e il piano contro le proteste
Italia-Israele, polizia: “A Udine non ci sarà il Mossad”
La follia di Italia-Israele in una Udine blindata: stadio semi-deserto, il Mossad al seguito e il piano contro le proteste. Di Domenico Cannizzaro - X Vai su X
Giorgia Meloni e il ministro Piantedosi hanno autorizzato il Mossad a seguire la nazionale israeliana in ogni suo spostamento in occasione della partita Italia-Israele che si giocherà a Udine il prossimo 14 ottobre. Una decisione che impone con la forza la pres - facebook.com Vai su Facebook
Mossad a scortare la nazionale israeliana, il Ministero dell'Interno smentisce - "Nessuna presenza di servizi di intelligence stranieri a Udine in occasione di Italia- Secondo udinetoday.it
Italia-Israele: sicurezza ai massimi livelli, “il Mossad tra i tifosi”. Poi la smentita ufficiale - Mentre il ct Gattuso deve rivedere i propri progetti tecnici causati dalle assenze di Politano e Zaccagni, in vista di Italia- Da fanpage.it