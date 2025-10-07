Moschea abusiva a Pontedera botta e risposta Ceccardi-Cocilova
Una fabbrica dismessa nelle campagne di Pontedera riqualificata e trasformata in un centro culturale che in realtà ospita una moschea abusiva. La denuncia dell'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi scatena la polemica, per il comune di Pontedera è tutto in regola. "Si tratta di uno spazio privato che ospita una associazione di un centro culturale. Lo frequentiamo anche noi che siamo spesso invitati per gli eventi. Niente di assolutamente abusivo. Hanno svolto tutte le pratiche e ottenuto l'agibilità dunque è tutto in regola" ha spiegato Carla Cocilova, vice-sindaca di Pontedera. "Dietro al fenomeno centri culturali si nascondono moschee abusive, veri e propri centri di culto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: moschea - abusiva
La Lega va all’attacco: "Quella moschea è abusiva"
Costa Masnaga, la moschea abusiva rimane dov'è
Nel Lecchese salta lo sgombero di una moschea abusiva
Ancora una moschea abusiva, cosa hanno scoperto Cisint e Ceccardi (Lega): "Allarme rosso radicalizzazione" https://iltempo.it/attualita/2025/10/04/video/moschea-pontedra-islam-cisint-ceccardi-lega-allarme-rosso-radicalizzazione-44408222/… via @IlTemp - X Vai su X
Se a San Michele Extra c'è una moschea abusiva va subito chiusa. Verona non può permettersi dei luoghi non controllati dove non ci sono controlli e possono proliferare estremisti o malintenzionati. Oggi come Lega abbiamo fatto una conferenza stampa per c - facebook.com Vai su Facebook
Video sulla moschea di Pontedera. Ceccardi: “Luogo di radicalizzazione”. E scoppia la lite col Comune - La vicesindaca replica: “Dobbiamo garantire la libertà di culto” ... Come scrive msn.com
Moschea di via Turazza, Lega contro Giordani: «Sgombero o azioni legali» - È tornata in via Turazza dove da 13 anni è insediata una moschea l'eurodeputata Anna Maria Cisint, Lega, per sollecitare nuovamente il sindaco Sergio Giordani ad emettere un'ordinanza di ... Segnala ilgazzettino.it