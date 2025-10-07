Una fabbrica dismessa nelle campagne di Pontedera riqualificata e trasformata in un centro culturale che in realtà ospita una moschea abusiva. La denuncia dell'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi scatena la polemica, per il comune di Pontedera è tutto in regola. "Si tratta di uno spazio privato che ospita una associazione di un centro culturale. Lo frequentiamo anche noi che siamo spesso invitati per gli eventi. Niente di assolutamente abusivo. Hanno svolto tutte le pratiche e ottenuto l'agibilità dunque è tutto in regola" ha spiegato Carla Cocilova, vice-sindaca di Pontedera. "Dietro al fenomeno centri culturali si nascondono moschee abusive, veri e propri centri di culto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Moschea abusiva a Pontedera, botta e risposta Ceccardi-Cocilova