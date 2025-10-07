Mosca | Grave escalation se Usa invieranno i Tomahawak a Kiev

Ildifforme.it | 7 ott 2025

“Se gli Usa invieranno a Kiev i missili Tomahawak ci sarà una grave escalation”: A dirlo è il Cremlino, “in attesa di chiarimenti” dopo che il presidente americano Trump ha annunciato di aver deciso sull’invio dei missili all’Ucraina affermando però che prima vuole capire come verranno usati contro la Russia. Iscriviti e segui “Notizie dall’Ucraina”:  . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

mosca grave escalation se usa invieranno i tomahawak a kiev

© Ildifforme.it - Mosca: “Grave escalation se Usa invieranno i Tomahawak a Kiev”

In questa notizia si parla di: mosca - grave

