Mosca | Grave escalation se Usa invieranno i Tomahawak a Kiev

“Se gli Usa invieranno a Kiev i missili Tomahawak ci sarà una grave escalation”: A dirlo è il Cremlino, “in attesa di chiarimenti” dopo che il presidente americano Trump ha annunciato di aver deciso sull’invio dei missili all’Ucraina affermando però che prima vuole capire come verranno usati contro la Russia. Iscriviti e segui “Notizie dall’Ucraina”: . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mosca: “Grave escalation se Usa invieranno i Tomahawak a Kiev”

Meloni: da Mosca grave provocazione

Più di 800 droni, in Ucraina il più grave attacco russo da inizio guerra. Colpito il palazzo del Governo a Kiev. Meloni: "Mosca aumenta la ferocia"

Kallas, 'grave violazione di Mosca dello spazio aereo Ue'

Riaperti gli aeroporti di #Copenaghen e di #Oslo, chiusi per alcune ore dopo il sorvolo di #droni non identificati di grandi dimensioni. Disagi per oltre 20mila passeggeri. La premier danese: l'attacco più grave mai visto, non esclusa la pista di Mosca. Da Berlin - X Vai su X

ENPA REGGIO EMILIA Vi ricordate di me? Sono Leonardo, la tartaruga di terra trovata a fine agosto a Bagnolo, con il carapace rotto a causa di alcune morsicature. Dopo quasi 20 giorni di ricovero, dovuti di una grave infezione provocata dalle larve di mosca - facebook.com Vai su Facebook

Mosca: 'L'Europa sulla via dell'escalation, rischi molto alti' - Grushko denuncia i crescenti aiuti militari europei a Kiev e l'aumento delle esercitazioni militari "aggressive" della Nato sul fianco est (ANSA) ... Come scrive ansa.it