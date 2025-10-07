Mosca | Drone ucraino colpito dalla difesa aerea è precipitato su una centrale nucleare

La compagnia statale russa per l'energia nucleare, la Rosenergoatom, ha accusato le forze ucraine di aver cercato di attaccare la centrale nucleare di Novovoronezh, nella regione di Voronezh. Secondo le autorità russe 18 droni sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aera del Cremlino nella. 🔗 Leggi su Today.it

Drone della Bielorussia sorvola la Lituania, la Nato invia quattro aerei da ricognizione. Vilnius a Mosca: «Non vogliamo essere toccati»

Abbattuto drone in volo verso Mosca

Drone russo esplode in Polonia, Varsavia: ennesima provocazione di Mosca

L'#Ucraina risponde ai massicci raid russi di ieri, su diverse città, che hanno provocato 5 vittime. Bombardata Belgorod: 40mila i residenti rimasti senza elettricità. Distrutto dalla difesa russa un drone diretto a Mosca. Nel video soccorritori ucraini a Leopoli e Z - X Vai su X

Ansa: 'Danni per missile polacco, non per drone russo', polemica a Varsavia. Nawrocki chiede chiarimenti, Tusk ribadisce: colpa di Mosca. Sarebbe stato un missile polacco e non un drone russo a danneggiare un'abitazione nella regione di Lublino il 10 sette - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina-Russia, attacchi contro Kiev e pioggia di droni sui territori di Mosca: morti e feriti - Mentre il presidente Usa Donald Trump annuncia di aver preso una decisione sui missili Tomahawk da inviare in Ucraina, continua senza sosta la guerra tra Kiev e la Russia tra massicci attacchi con dro ... msn.com scrive

Supermissili, sì di Trump. E l’Ucraina colpisce Mosca: maxi-attacco con i droni - L’amministrazione Trump sta valutando di fornire all'Ucraina i missili cruise Tomahawk, armi capaci di colpire obiettivi fino a 2. Da ilmessaggero.it