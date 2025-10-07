Mosca avverte sui missili Tomahawk degli Usa all’Ucraina | Seria escalation Erdogan telefona a Putin | Pronti a fare da mediatori per la pace

Il Cremlino ha reagito pubblicamente alle dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che ha annunciato di aver preso una decisione sull’invio di missili Tomahawk all’Ucraina, ma di voler chiarire prima come verrebbero utilizzati da Kiev. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha definito l’invio dei missili come «una seria escalation perché si parla di missili che possono anche portare ordigni nucleari», sottolineando però che la Russia continua a considerare Trump come un interlocutore politico impegnato nella ricerca di una soluzione diplomatica del conflitto. «Dobbiamo aspettare dichiarazioni più chiare» da parte di Trump, ha aggiunto Peskov, citato dall’agenzia Ria Novosti. 🔗 Leggi su Open.online