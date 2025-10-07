Morto tragicamente a soli 16 anni | paese in lutto per l' addio a Luca

Una comunità sconvolta si prepara a salutare Luca Tanfoglio, il giovane che ha perso la vita a soli 16 anni, nel corso dei funerali in programma mercoledì 8 ottobre. Saranno celebrati nella parrocchiale Santa Maria Assunta a Bione Pieve alle ore 15, partendo dalla casa funeraria “Gabusi & Zani". 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: morto - tragicamente

Addio a #Kongjian Yu, il visionario delle “città-spugna” è morto tragicamente in un incidente aereo in #Brasile - X Vai su X

Domani l'ultimo saluto al sedicenne morto tragicamente lunedì dopo essersi allontanano dal centro di formazione professionale dove si trovava. #veronanetwork - facebook.com Vai su Facebook

Muore a soli 16 anni Luca Tanfoglio, tragico incidente in moto: "Ci mancherai, il tuo ricordo rimarrà sempre vivo nei nostri cuori e sui campi da calcio" - Una tragedia che lascia una comunità in lutto e un paese senza parole: a Bione, nel Bresciano, ha perso la vita a seguito di un terribile incidente stradale Luca Tanfoglio, un ragazzo di appena ... Scrive ildolomiti.it

Incidente a Sala Consilina, scontro tra scooter e auto: morto ragazzino di soli 16 anni - Nicola Spolzino, di soli 16 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Da ilmattino.it