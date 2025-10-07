Morto tragicamente a soli 16 anni | paese in lutto per l' addio a Luca

Bresciatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una comunità sconvolta si prepara a salutare Luca Tanfoglio, il giovane che ha perso la vita a soli 16 anni, nel corso dei funerali in programma mercoledì 8 ottobre. Saranno celebrati nella parrocchiale Santa Maria Assunta a Bione Pieve alle ore 15, partendo dalla casa funeraria “Gabusi & Zani". 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: morto - tragicamente

Muore a soli 16 anni Luca Tanfoglio, tragico incidente in moto: "Ci mancherai, il tuo ricordo rimarrà sempre vivo nei nostri cuori e sui campi da calcio" - Una tragedia che lascia una comunità in lutto e un paese senza parole: a Bione, nel Bresciano, ha perso la vita a seguito di un terribile incidente stradale Luca Tanfoglio, un ragazzo di appena ... Scrive ildolomiti.it

morto tragicamente soli 16Incidente a Sala Consilina, scontro tra scooter e auto: morto ragazzino di soli 16 anni - Nicola Spolzino, di soli 16 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Morto Tragicamente Soli 16