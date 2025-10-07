Morto sull’A1 raccolta fondi per la figlioletta

"Quando mio fratello vide quel rustico a Tiola, fu amore a prima vista. Nonostante l’edificio fosse piuttosto malridotto, si impegnò comunque per acquistarlo e metterlo a nuovo. Fin da subito si rimboccò le maniche con un impegno instancabile, perché il suo sogno era quello di lasciare alla sua bambina un luogo sereno in cui poter crescere con tranquillità". Un sogno, quello di Andrea Moscardini, morto la scorsa settimana in un incidente stradale sull’A1, ora portato avanti con amore da sua sorella Alice e dalla sua famiglia, sostenuti fin da subito dall’abbraccio sincero dell’intera comunità. "Sono tantissime le persone della Valsamoggia e non solo che, in questi giorni così dolorosi, non ci hanno mai lasciati soli – ricorda la mamma Paola – e che continuano a dimostrarci un affetto difficile da descrivere a parole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

