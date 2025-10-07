Morto padre di tre figli omicidio stradale choc a Martinsicuro e omissione di soccorso | sotto accusa il conducente albanese residente a San Benedetto dell?auto pirata

SAN BENEDETTO Dopo essersi costituito in caserma, è stato accompagnato al pronto soccorso per le ferite riportate nell'incidente. Adesso A.K. l'albanese di 41 anni, residente a San. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Morto padre di tre figli, omicidio stradale choc a Martinsicuro e omissione di soccorso: sotto accusa il conducente albanese (residente a San Benedetto) dell?auto pirata

