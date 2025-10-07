Morto in cantiere perché colpito da una trave | lavori non autorizzati e vittima senza contratto
Un uomo di 61 anni è morto stamattina in un cantiere edile a Trecase, in via Capitano Rea 186. Si tratta di Francesco De Simone, nato a Torre Annunziata nel 1964, carpentiere impegnato nei lavori di ristrutturazione esterna di una villetta. Poco prima dell’arrivo dei soccorsi, è stato colpito. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
