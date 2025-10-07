Morto il giornalista italiano | lutto per la scomparsa di una voce amata

La scomparsa di figure di rilievo nel panorama del giornalismo locale rappresenta sempre un momento di grande tristezza e riflessione. In questo contesto, si ricorda la figura di Michele Borella, storico conduttore radiofonico di Radio Conegliano, deceduto a 56 anni dopo una lunga battaglia contro una malattia. La sua carriera e il suo impegno professionale hanno lasciato un’impronta significativa nella comunità e tra i colleghi, testimoniando passione e dedizione verso il mondo dell’informazione. profilo professionale e percorso. inizio della carriera e ruolo alla radio. Michele Borella ha iniziato la sua attività nel settore radiotelevisivo all’età di 18 anni, dimostrando fin da subito grande entusiasmo per il giornalismo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

