morto aldo morelli ex sindaco di lamporecchio

Pistoia, 7 ottobre 2025 – È morto nella notte, a 75 anni, Aldo Morelli, ex sindaco di Lamporecchio ed ex presidente della Provincia. Ad annunciarlo è stato, dalla sua pagina Facebook, Oreste Giurlani. È stato per anni a fianco dell'ex sindaco Giurlani nel governo della Città dei Fiori. Eletto presidente della Provincia di Pistoia nel 1990, è stato riconfermato per il secondo mandato nel turno elettorale del 1994 nelle file del PDS. Nel 1999 si candida a sindaco di Lamporecchio, sua città natale, venendo eletto per due mandati e rimanendo quindi in carica fino al giugno 2009. "Ho appreso la notizia della scomparsa di Aldo Morelli – scrive Giurlani -, un amico, un “fratello”, una persona splendida e unica con cui ho condiviso un pezzo di vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

