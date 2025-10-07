Morti sul lavoro | ad agosto sono saliti a 76 in Veneto di cui 18 nel Veronese
Si è chiusa un'altra estate con dati allarmanti per la sicurezza sul lavoro in Veneto. Nei primi otto mesi del 2025, da gennaio ad agosto, si sono registrati 76 morti sul lavoro, un dato che segna un incremento del 58,3% rispetto ai 48 decessi rilevati nello stesso periodo del 2024. Questa. 🔗 Leggi su Veronasera.it
