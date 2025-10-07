Morte Rovagnati l’inchiesta | sull’elicottero caduto l’ipotesi dell’errore umano
L'ombra dell'errore umano. Su queste conclusioni si sta indirizzando l'inchiesta sull'elicottero caduto che a febbraio costò la vita all'imprenditore Lorenzo Rovagnati. Gli accertamenti non sono ancora conclusi e mancano ancora alcuni dati e analisi da completare, ma l'inchiesta sull'incidente in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
La morte di Lorenzo Rovagnati: l’elicottero precipitato a 163 chilometri orari dopo il decollo. Dalle foto spunta un danno al rotore
Tragedia a Castelguelfo di Noceto: precipita un elicottero, muore Lorenzo Rovagnati Un elicottero è precipitato all'interno della tenuta del castello di Castelguelfo, causando la morte delle tre persone a bordo: i due piloti e Lorenzo Rovagnati, 41 anni