Morte Paolo Pasqualini | chiesto processo per i padroni dei rottweiler che sbranarono il runner

Rischio processo per la coppia proprietari di tre cani rottweiler che l'11 febbraio del 2024 sbranarono Paolo Pasqualini, un runner 39enne a Manziana, in provincia di Roma. La procura di Civitavecchia contesta ai due il reato di omicidio colposo e il prossimo 12 novembre è fissata l'udienza. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Runner sbranato dai cani a Manziana, chiesto il processo per la coppia proprietaria dei tre Rottweiler - La procura di Civitavecchia ha chiesto il processo per Patrizio Pintus e Giovanna Minelli, i proprietari dei tre Rottweiler che l'11 febbraio 2024 hanno ... Riporta fanpage.it

Paolo Pasqualini, il runner sbranato da tre rottweiler a Manziana, i pm: «Quei cani erano addestrati ad uccidere» - Spunta l’ombra di un allevamento abusivo, una sorta di mistica dell’addestramento di cani votati ad uccidere e una chiara sottovalutazione delle misure di sicurezza nell'inchiesta sulla morte di Paolo ... Lo riporta msn.com