Morte di Ramy Elgaml la Procura di Milano ordina una nuova super perizia sulla dinamica dell' inseguimento e dello schianto in via Quaranta

Milano, 7 ottobre 2025 – Una nuovasuper perizia cinematica” sulla morte di Ramy Elgaml, il ragazzo italo-egiziano morto il 24 novembre dello scorso anno nell’incidente all’incrocio fra via Ripamonti e via Quaranta, epilogo di un inseguimento da parte dei carabinieri iniziato in centro. Per i pubblici ministeri di Milano, che in sostanza hanno deciso di riaprire il caso della morte del giovane,  dopo aver già chiuso le indagini a carico di Fares Bouzidi, l'amico che era alla guida dello scooter, e del carabiniere che guidava l'ultima auto inseguitrice, sarà un perito, o più probabilmente un collegio di periti, a dover stabilire in un incidente probatorio  in vista dell'eventuale processo di chi sia stata la colpa della morte del 19enne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

