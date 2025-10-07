Morte di Ramy Elgaml la Procura di Milano ordina una nuova super perizia sulla dinamica dell' inseguimento e dello schianto in via Quaranta
Milano, 7 ottobre 2025 – Una nuova “super perizia cinematica” sulla morte di Ramy Elgaml, il ragazzo italo-egiziano morto il 24 novembre dello scorso anno nell’incidente all’incrocio fra via Ripamonti e via Quaranta, epilogo di un inseguimento da parte dei carabinieri iniziato in centro. Per i pubblici ministeri di Milano, che in sostanza hanno deciso di riaprire il caso della morte del giovane, dopo aver già chiuso le indagini a carico di Fares Bouzidi, l'amico che era alla guida dello scooter, e del carabiniere che guidava l'ultima auto inseguitrice, sarà un perito, o più probabilmente un collegio di periti, a dover stabilire in un incidente probatorio in vista dell'eventuale processo di chi sia stata la colpa della morte del 19enne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: morte - ramy
Morte di Ramy Elgaml, il giudice: inseguimento doveroso da parte dei carabinieri
La morte di Ramy, chiuse le indagini per quattro carabinieri per depistaggio
Morte di Ramy Elgaml, chiuse le indagini per depistaggio su quattro carabinieri. L’avvocato: “Siamo sconcertati”
Tgr Rai Lombardia. . Caso Ramy: "Un inseguimento doveroso" secondo il giudice. E' la motivazione per la condanna a 2 anni e 8 mesi di Fares Bouzidi, alla guida dello scooter che si schiantò contro l'auto dei Carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
Morte di Ramy Elgaml, la Procura di Milano ordina una nuova “super perizia” sulla dinamica dell'inseguimento e dello schianto in via Quaranta - Un perito super partes dovrà ricostruire com’è avvenuto l’incidente costato la vita al 19enne il 24 novembre 2024, e le condotte di guida di tutte le parti coinvolte ... Da ilgiorno.it
Morte Ramy Elgaml, i pm chiedono una «perizia cinematica» sulla dinamica: i tecnici hanno ottenuto «conclusioni divergenti» - I pm avevano già chiuso le indagini per omicidio stradale a carico di Fares Bouzidi e del carabiniere alla guida dell'ultima macchina inseguitrice, ma le relazioni dei tecnici non concordano su «diver ... Riporta msn.com