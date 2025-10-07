Milano, 7 ottobre 2025 – Una nuova “super perizia cinematica” sulla morte di Ramy Elgaml, il ragazzo italo-egiziano morto il 24 novembre dello scorso anno nell’incidente all’incrocio fra via Ripamonti e via Quaranta, epilogo di un inseguimento da parte dei carabinieri iniziato in centro. Per i pubblici ministeri di Milano, che in sostanza hanno deciso di riaprire il caso della morte del giovane, dopo aver già chiuso le indagini a carico di Fares Bouzidi, l'amico che era alla guida dello scooter, e del carabiniere che guidava l'ultima auto inseguitrice, sarà un perito, o più probabilmente un collegio di periti, a dover stabilire in un incidente probatorio in vista dell'eventuale processo di chi sia stata la colpa della morte del 19enne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morte di Ramy Elgaml, la Procura di Milano ordina una nuova “super perizia” sulla dinamica dell'inseguimento e dello schianto in via Quaranta