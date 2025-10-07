Morte di Mario Biondo dopo 12 anni la svolta dalla Spagna | L’ipotesi di omicidio è possibile

Dodici anni dopo la controversa morte di Mario Biondo, avvenuta il 30 maggio 2013, arriva una svolta dalla Spagna. L’Audiencia provinciale di Madrid ha riconosciuto per la prima volta che il decesso del cameraman, marito della presentatrice spagnola Raquel Sanchez Silva, potrebbe non essere stato un suicidio. Si configurerebbe così valida la tesi stabilita nell’agosto 2022 dal Tribunale di Palermo. Nel provvedimento il tribunale spagnolo afferma che “si apporta per la prima volta una denuncia contro determinate persone, con numerose prove periziali e una copia di una sentenza giudiziaria da cui sembrano derivare indicazioni che la morte di Biondo non sia stata suicida”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Morte di Mario Biondo, dopo 12 anni la svolta dalla Spagna: “L’ipotesi di omicidio è possibile”

In questa notizia si parla di: morte - mario

