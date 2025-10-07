Morte di Mario Biondo dopo 12 anni la Spagna ammette l’ipotesi dell’omicidio La madre | La gente pensava fossimo pazzi incapaci di accettare di avere un figlio drogato E invece
La famiglia non aveva mai accettato l’idea che il cameraman si fosse suicidato, e negli anni ha chiesto due riesumazioni. Nel 2022 anche il Tribunale di Palermo aveva indicato l’omicidio come «causa probabile» del decesso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Dodici anni dopo la controversa morte di Mario Biondo, avvenuta il 30 maggio 2013, un Tribunale di Madrid ha riconosciuto per la prima volta che il decesso del cameraman, marito della presentatrice spagnola Raquel Sanchez Silva, potrebbe non essere stat
Dodici anni dopo la tragica e controversa morte di Mario Biondo, avvenuta il 30 maggio 2013, una possibile svolta giudiziaria arriva dalla Spagna. L'Audiencia provinciale di Madrid ha riconosciuto per la prima volta che il decesso del cameraman palermitan
Il mistero sulla morte di Mario Biondo: dodici anni dopo emergono nuove ipotesi - Morte di Mario Biondo: il caso torna sotto i riflettori tra incongruenze nelle indagini e nuove ipotesi investigative.
Madrid crede all'omicidio: il mistero di Mario Biondo 12 anni dopo - A dodici anni dalla morte di Mario Biondo, il cameraman palermitano trovato impiccato nella sua casa di Madrid il ...