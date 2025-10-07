Morte di Mario Biondo dopo 12 anni la Spagna ammette l’ipotesi dell’omicidio La madre | La gente pensava fossimo pazzi incapaci di accettare di avere un figlio drogato E invece

La famiglia non aveva mai accettato l’idea che il cameraman si fosse suicidato, e negli anni ha chiesto due riesumazioni. Nel 2022 anche il Tribunale di Palermo aveva indicato l’omicidio come «causa probabile» del decesso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Morte di Mario Biondo, dopo 12 anni la Spagna ammette l’ipotesi dell’omicidio. La madre: «La gente pensava fossimo pazzi, incapaci di accettare di avere un figlio drogato. E invece»

