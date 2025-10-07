Morte alla spie | l’Iran sta giustiziando gli infiltrati del Mossad

L’ Iran ha giustiziato un uomo accusato di aver spiato per conto del Mossad. La “ spia “, identificata come Bahman Choobiasl, è stata condannata a morte e giustiziata per impiccagione nella grande ondata di arresti ed esecuzioni che sta interessando la Repubblica Islamica, alle prese con un’ampia azione di controspionaggio e polizia per rispondere all’infiltrazione degli agenti e al tradimento dei profili reclutati dal servizio segreto israeliano per portare a termine sabotaggi che hanno preparato il campo per l’ Operazione Rising Lion. Gli iraniani hanno accusato Choobiasl di aver “incontrato agenti dello spionaggio israeliano”, definendolo la “ spia più fidata ” del Mossad in Iran. 🔗 Leggi su It.insideover.com

