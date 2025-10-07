Mortadella please a Zola Predosa | tre giorni di festa per la regina rosa Date e programma

Zola Predosa (Bologna), 7 ottobre 2025 - Tre giorni di festa per celebrare la Regina Rosa della gastronomia bolognese. Così “Mortadella, please”, il festival internazionale della mortadella, torna a Zola Predosa in occasione della sua diciassettesima edizione, per animare la piazza del Municipio con degustazioni, attività, intrattenimenti e showcooking. L’evento, organizzato dalla Rete di Pro Loco ‘Reno Lavino Samoggia’, promosso dal Comune di Zola Predosa e sostenuto dalle aziende Alcisa e Felsineo, si presenta come un vero e proprio viaggio tra i sapori della nostra terra: un viaggio capace di unire degustazioni, incontri e momenti di convivialità in cui la mortadella regnerà come indiscussa protagonista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

