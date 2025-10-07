Il triste annuncio è arrivato dal sindaco di Milano con un messaggio su X, seguito da commenti di cordoglio. “È scomparsa Daniela Benelli – ha scritto Beppe Sala –. È stata direttrice della Casa della Cultura, assessora alla Cultura della Provincia di Milano e assessora comunale all'Area Metropolitana, Casa e Demanio nella Giunta Pisapia. Una persona alla quale era impossibile non volere bene. Ci mancherà". Chi era. Daniela Benelli aveva 73 anni: era nata a Milano dove aveva sempre vissuto. Laureata in Filosofia all’Università Statale, aveva iniziato a collaborare sin da giovane con la Casa della Cultura, in parallelo all’impegno politico prima nella fila del Pci, poi Pds, Ds fino alla scelta di entrare in Sel. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morta Daniela Benelli, ex assessora in Provincia e Comune. Il sindaco Sala: “Impossibile non volerle bene”