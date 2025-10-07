Morta Daniela Benelli ex assessora in Provincia e Comune Il sindaco Sala | Impossibile non volerle bene
Il triste annuncio è arrivato dal sindaco di Milano con un messaggio su X, seguito da commenti di cordoglio. “È scomparsa Daniela Benelli – ha scritto Beppe Sala –. È stata direttrice della Casa della Cultura, assessora alla Cultura della Provincia di Milano e assessora comunale all'Area Metropolitana, Casa e Demanio nella Giunta Pisapia. Una persona alla quale era impossibile non volere bene. Ci mancherà". Chi era. Daniela Benelli aveva 73 anni: era nata a Milano dove aveva sempre vissuto. Laureata in Filosofia all’Università Statale, aveva iniziato a collaborare sin da giovane con la Casa della Cultura, in parallelo all’impegno politico prima nella fila del Pci, poi Pds, Ds fino alla scelta di entrare in Sel. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: morta - daniela
Trovata morta nel letto, via al processo per il marito. I fratelli di lei: ora dignità per Daniela / Video
È morta Daniela Benelli, ex assessora alla Casa e alla Cultura a Milano. Sala: “Impossibile non volerle bene”
È morto Christian, il cantante diventato famoso negli anni Ottanta con “Daniela” e “Cara”. Vai su Facebook
Morta ex assessore di Milano Daniela Benelli, il ricordo di Sala - "È scomparsa Daniela Benelli, una persona alla quale era impossibile non volere bene. Secondo msn.com
È morta Daniela Benelli, ex assessora alla Casa e alla Cultura a Milano. Sala: “Impossibile non volerle bene” - Un esempio per me", ha commentato su Facebook Lucia Castellano, ex assessora alla Casa, Demanio, Lavori pubblici ... Come scrive fanpage.it