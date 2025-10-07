Morosità negli alloggi di Siena Casa Quasi un milione e mezzo di debito

"Il debito complessivo nei confronti di Siena Casa, ente gestore degli alloggi Erp, al 31 luglio di quest’anno amonta a un milione 470mila euro". Così l’assessore comunale al Sociale, Micaela Papi, nel rispondere all’interrogazione della capogruppo Pd Anna Ferretti. L’esponente Dem aveva ricordato "le 11 determine di decadenza dell’assegnazione degli alloggi Erp, due delle quali motivate dal fatto che l’appartamento non era dimora abituale dell’assegnatario, mentre le altre nove dovite a morosità per importi da 621,15 euro a 30.871 euro. L’assessore Papi ha chiarito: "L’importo di un milione 470mila euro comprende i debiti accumulati da assegnatari che hanno già lasciato gli alloggi popolari, a seguito di provvedimento di decadenza con successivo sfratto, di trasferimento volontario o di decesso, nei cui confronti i legali di fiducia incaricati da Siena Casa hanno avviato le procedure di recupero crediti ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

