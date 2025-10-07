Morosini AstraZeneca | Bene nuove indicazioni osimertinib in cancro polmone
(Adnkronos) – Il via libera di Aifa alla rimborsabilità di osimertinib più chemioterapia nel trattamento in prima linea dei pazienti con carcinoma polmonare metastatico non a piccole cellule (Nsclc) e mutazione di Egfr "è una tappa importante, arrivata dopo 10 anni dalla prima autorizzazione della Fda (Food and Drug Administration) di osimertinib. Questa è quindi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
