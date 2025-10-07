Morosini AstraZeneca | Bene nuove indicazioni osimertinib in cancro polmone
'terapia personalizzata speranza per tutti i pazienti con carcinoma polmonare metastatico non a piccole cellule (Nsclc) e mutazione di Egfr ’ Roma, 7 ott. (Adnkronos Salute) - Il via libera di Aifa alla rimborsabilità di osimertinib più chemioterapia nel trattamento in prima linea dei pazient. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: morosini - astrazeneca
Morosini (AstraZeneca): “Bene nuove indicazioni osimertinib in cancro polmone”
Morosini (AstraZeneca): “Bene nuove indicazioni osimertinib in cancro polmone” - X Vai su X
Morosini (AstraZeneca): "Bene nuove indicazioni osimertinib in cancro polmone" - 'terapia personalizzata speranza per tutti i pazienti con carcinoma polmonare metastatico non a piccole cellule (Nsclc) e mutazione di Egfr ’ ... Lo riporta msn.com
Ia, intesa AstraZeneca-Cspc per ricerca di nuove terapie orali - Promuovere la scoperta e lo sviluppo di nuove terapie orali, con il potenziale per trattare malattie in diverse indicazioni. Si legge su notizie.tiscali.it