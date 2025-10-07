Morace | Il Milan a Perth rischia di sacrificare la stagione Sarà pericoloso è lì il calcio e ridicolo

Morace: «Il Milan a Perth rischia di sacrificare la stagione. Sarà pericoloso e lì il calcio è ridicolo». Le dichiarazioni dell’ex allenatrice Una decisione illogica, pericolosa e dannosa, che rischia di compromettere un’intera stagione per un’operazione di marketing senza senso. Non usa mezzi termini Carolina Morace per criticare la scelta della Lega Serie A di far disputare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Morace: «Il Milan a Perth rischia di sacrificare la stagione. Sarà pericoloso è lì il calcio e ridicolo»

In questa notizia si parla di: morace - milan

#MilanComo a #Perth, Carolina Morace a La Repubblica: "Lì non c'è passione per la #SerieA, calcio ridicolo in #Australia" #Milan #Como https://calciomercato.com/liste/milan-como-a-perth-carolina-morace-li-non-c-e-passione-per-la-serie-a-calcio-ridicolo-in- - X Vai su X

Confermato l'orario della 3° Giornata! ? Serie A Women Athora AC Milan Sabato 18 Ottobre ? H 15.00 DAZN ? Stadio Curva Fiesole - Viola Park #ForzaViola - facebook.com Vai su Facebook

Morace: «Il Milan a Perth rischia di sacrificare la stagione. Sarà pericoloso è lì il calcio e ridicolo» - Le dichiarazioni dell’ex allenatrice Una decisione illogica, pericolosa e dannosa, che rischia ... calcionews24.com scrive

Milan-Como a Perth, Carolina Morace: "Lì non c'è passione per la Serie A, calcio ridicolo in Australia" - Carolina Morace si dice contraria alla decisione presa dalla Lega Serie A e avallata dall'Uefa di giocare Milan- Da msn.com