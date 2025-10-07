Montichiari otto arresti per gli spari all’imprenditore Angelo Ferandi
Montichiari (Brescia), 7 ottobre 2025 – Il primo marzo 2024 l’imprenditore Angelo Ferandi era stato ferito con sei colpi di pistola mentre chiudeva il cancello della propria ditta, la la Cavifer di Montichiari. A distanza di un anno e mezzo, per quell’episodio sono state arrestate otto persone: quattro in carcere e quattro ai domiciliari. L’operazione ha preso il via alle prime ore di oggi, martedì 7 ottobre, nelle province di Brescia, Bergamo e Verona: i finanzieri del Nucleo Investigativo di Brescia e della Compagnia di Desenzano del Garda, supportati dai reparti territorialmente competenti, hanno dato esecuzione alle misure cautelari, emesse dal Gip di Brescia su richiesta della locale Dda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Montichiari, otto arresti per gli spari all’imprenditore Angelo Ferandi - Un pregiudicato albanese sarebbe l’autore materiale del tentato omicidio, commesso per conto terzi per un ingente debito non saldato. Come scrive ilgiorno.it