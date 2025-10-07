Arezzo, 07 ottobre 2025 – L’Associazione “Vivere Montevarchi” ha organizzato un incontro pubblico rivolto ai candidati alla Presidenza della Regione Toscana che si terrà giovedì 9 ottobre, alle ore 18.00, presso l’Hotel Valdarno. L’invito è stato esteso a tutti e tre i candidati in corsa ed ha confermato la sua presenza Alessandro Tomasi per il centrodestra. L’incontro sarà introdotto dal Sindaco Silvia Chiassai Martini e sarà focalizzato su tre temi considerati di particolare rilievo: “Condizione e prospettive della sanità nel Valdarno aretino e fiorentino; presente e futuro per il lavoro, le imprese del territorio e del comparto moda; infrastrutture e trasporti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montevarchi. Incontro con i candidati alle regionali. Sicura la presenza di Tomasi