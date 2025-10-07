Montesilvano entra ufficialmente nel network nazionale G20Spiagge FOTO

Ilpescara.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Montesilvano entra ufficialmente a far parte del network nazionale G20Spiagge, segnando un passo cruciale verso la definizione di una strategia condivisa per il futuro delle destinazioni balneari italiane. Montesilvano ha infatti partecipato al recente G20 Spiagge Destination Summit che si è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

