Montesilvano entra ufficialmente nel network nazionale G20Spiagge FOTO
Montesilvano entra ufficialmente a far parte del network nazionale G20Spiagge, segnando un passo cruciale verso la definizione di una strategia condivisa per il futuro delle destinazioni balneari italiane. Montesilvano ha infatti partecipato al recente G20 Spiagge Destination Summit che si è. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: montesilvano - entra
Entra nelle Fiamme Azzurre Valentina Procaccini, la giovane promessa del nuoto di Montesilvano
La 17enne di Montesilvano vince il concorso per entrare nel gruppo sportivo della polizia penitenziaria #Nuoto #Abruzzo #Pescara - facebook.com Vai su Facebook