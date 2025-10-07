"> Francesco Montervino, ex centrocampista e storico capitano del Napoli, ha commentato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal le nuove prospettive tattiche degli azzurri dopo lo stop di Stanislav Lobotka. «Non ho mai detto di non voler vedere i quattro centrocampisti» – ha precisato Montervino – «ma semplicemente che non vorrei vederli sempre. In alcune partite servono, in altre si può cambiare. Dipende dagli equilibri e dagli avversari». L’ex capitano partenopeo ha poi sottolineato il peso dell’assenza dello slovacco, ma anche le opportunità che si aprono per Antonio Conte: «Lobotka è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, ma il suo infortunio può aprire nuovi scenari. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Montervino: «Lobotka top mondiale, ma ora il Napoli può cambiare volto con De Bruyne e Gilmour»