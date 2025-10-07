Montemurlo la Festa dell’Olio compie 30 anni e chiama a raccolta tutte le associazioni

Montemurlo, 7 ottobre 2025 - Il prossimo 16 novembre, la Festa dell’Olio di Montemurlo compie 30 anni. Una ricorrenza molto importante che il Comune, l’associazione Il Borgo della Rocca e il Comitato Festa dell’Olio vogliono festeggiare mettendo al centro quelli che sono da sempre i veri protagonisti dell’evento: i volontari delle varie associazioni del territorio. Questa mattina (martedì 7 ottobre) nel salone consiliare in municipio il sindaco Simone Calamai e l’assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero, hanno convocato una riunione con tutte le associazioni che fanno parte del Comitato Festa dell’Olio per lanciare l’idea di un programma di eventi condiviso allo scopo di valorizzare le peculiarità del tessuto associativo locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montemurlo, la Festa dell’Olio compie 30 anni e chiama a raccolta tutte le associazioni

In questa notizia si parla di: montemurlo - festa

