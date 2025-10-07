Montella operaio coinvolto in un incidente sul lavoro | l' intervento del CNSAS Campania

Nella prima mattina di oggi il Servizio Regionale Campania del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato allertato dalla Centrale Operativa 118 per un incidente che ha coinvolto un operaio boschivo nel comune di Montella (AV).L’uomo, originario di Acerno, era impegnato nella. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: montella - operaio

